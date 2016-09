Alternative für Deutschland Die AfD ist auf dem Weg zum Burgfrieden

Von Rainer Wehaus 14. September 2016 - 18:21 Uhr

Eine Partei, zwei Fraktionen: Die AfD im Stuttgarter Landtag gibt gerade kein gutes Bild abFoto: dpa

Versöhnt haben sich die beiden AfD-Lager im baden-württembergischen Landtag nicht. Aber sie wollen sich wieder zusammen raufen. Das ist gut, findet unser Kommentator Rainer Wehaus, denn als Opposition werde die Partei gebraucht.

Stuttgart - Als Regierungspartei ist die AfD keine Alternative für Deutschland. Das hat sie in Baden-Württemberg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Kaum hatte sich die stärkste Oppositionsfraktion im Stuttgarter Landtag gebildet, da fiel sie auch schon wieder auseinander. Persönliche Eitelkeiten sowie naive Vorstellungen von Politik sorgten für eine Spaltung der Fraktion, die seit mehr als zwei Monaten andauert. Jetzt wollen sich beide Lager wieder zusammen raufen. Das ist gut, auch wenn es nur ein Burgfriede ist. Die Streithähne haben sich nicht wirklich versöhnt, aber ihre persönlichen Interessen zurück gestellt. So funktioniert das – auch in anderen Parteien. Wer divenhaft auftreten will, der soll zum Theater ­gehen. In der Politik wollen die Bürger Alternativen – keine Alternadiven.

Mehr zum Thema

Merkel regiert links an der bürgerlichen Mitte vorbei

Die AfD ist ein bunter Haufen. Sie zieht auch schrille Vögel an, die naturgemäß eher Gehör finden als die breite Masse der anderen Mitglieder. Deshalb aber die gesamte Partei als fremdenfeindlich oder gar rassistisch einzustufen, ist falsch. In weiten Teilen ist die AfD eine bürgerliche Protestpartei. Ihren Aufstieg hat sie vor allem CDU-Kanzlerin Angela Merkel zu verdanken, die seit längerem links an der bürgerlichen Mitte vorbeiregiert.

Die AfD kann viel bewegen – in der Opposition

Es ist gut, dass dieser Protest in die Parlamente einzieht. Nur dann besteht für Konservative und Liberale die Hoffnung, dass wenigstens die CDU aufwacht. Man muss nicht jede Forderung der AfD gut finden. Aber sie wirft Fragen auf, die sich die anderen Parteien gar nicht mehr stellen würden, wären durch die AfD jetzt nicht ihre politischen Pfründe bedroht. Wenn die AfD einigermaßen geschlossen agiert, kann sie viel bewegen – vor allem ein Umdenken bei der CDU. Als Regierungspartei ist sie keine Alternative. Aber als Opposition wird sie gebraucht.

rainer.wehaus@stuttgarter-nachrichten.de