Kommentar zum VfB-Präsidenten Liefer-Pflicht für Wolfgang Dietrich

Von Gunter Barner 09. Oktober 2016 - 21:17 Uhr

Einen Gruß ans Publikum: Der neue VfB-Prädsident Wolfgang Dietrich will den Verein wieder nach vorn bringen.Foto: dpa

Wolfgang Dietrich ist neuer VfB-Präsident. Seine erste Aufgabe beim Zweitligisten: Er muss Vertrauen schaffen. Wunder sollte vom früheren S-21-Sprecher aber niemand erwarten, schreibt StN-Autor Gunter Barner in seinem Kommentar.

Stuttgart - Es waren schwierige Wochen mit hitzigen Diskussionen. Aber am Ende landeten die Mitglieder des VfB Stuttgart einen Sieg der Vernunft. Der Aufsichtsrat ist wieder komplett, der Leonberger Unternehmer Wolfgang Dietrich lenkt die kommenden vier Jahre den Bundesliga-Absteiger als Präsident. Das ist die gute Nachricht, die nicht ganz so gute ist: Teile der VfB-Fangemeinde begegnen Teilen der Führungsmannschaft weiter mit Argwohn, bisweilen sogar mit blanker Ablehnung und tiefem Misstrauen. Die Gräben sind tief.

Das ist die Hypothek, die vor allem der umstrittene Kandidat Wolfgang Dietrich mit auf den Weg nimmt, der den VfB Stuttgart zurück in die Beletage des deutschen Fußballs führen soll. Am besten schon am Ende dieser Saison. Wunder sollte vom früheren S-21-Sprecher aber niemand erwarten. Ein sportlicher Niedergang, der sich über Jahre hingezogen hat, lässt sich nicht von heute auf morgen reparieren.

Nur mit Unterstützung der Fans kommt der Verein voran.

Was wenig daran ändert, dass der neue Vereinschef und seine Helfer ab sofort nicht an Worten gemessen werden, sondern an Taten und Ergebnissen. Zwar gibt die sportliche Neuausrichtung mit Sportvorstand Jan Schindelmeiser und dem jungen Coach Hannes Wolf Anlass zur Hoffnung, aber in Teilen des Vereins herrscht akuter Handlungsbedarf. Das einstige Renommierstück des VfB, die Nachwuchsarbeit, hat an Qualität und Reputation eingebüßt, die Scouting-Abteilung braucht eine effizientere Struktur und zeitgemäße Neuausrichtung. Die Ausgliederung der Profifußballer in eine Aktiengesellschaft bleibt eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Das alles funktioniert aber nur mit der Unterstützung der Fans. Wolfgang Dietrich und der VfB müssen liefern: seriös, transparent, überzeugend. Nur das schafft neues Vertrauen.

