Kommentar zu Sondierungsgesprächen Die Folgen sind unberechenbar

Von Christoph Reisinger 20. November 2017 - 00:54 Uhr

Die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition sind gescheitert. Wie lange Angela Merkel noch Kanzlerin bleibt, ist ungewiss. Foto: AFP

Die Verhandlungen über ein schwarz-gelb-grünes Bündnis enden ohne Erfolg. Die Jamaika-Sondierer haben sich zu lange mit Trennendem beschäftigt, kommentiert Chefredakteur Christoph Reisinger.

Stuttgart - Besser so. Das zu sagen, fällt schwer, nachdem alles nach einem Scheitern der Sondierungespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen aussieht. Doch so, wie der Anlauf auf ein sogenanntes Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl gelaufen ist, lässt sich nur festhalten: Dieses Bündnis hätte nicht das Zeug, die wichtigsten Probleme zu lösen, die vor Deutschland liegen.

Mehr zum Thema

Ob Veränderung von Geschäftsmodellen und Arbeitswelt durch die Digitalisierung, EU- und Währungskrise, neue Bedrohungen von innerer und äußerer Sicherheit sowie der Zuwanderungsdruck auf Deutschland – all das erfordert eine starke, fokussierte Regierung, die eine starke, nicht minder fokussierte Mehrheit im Bundestag hinter sich hat. Die ist offenbar nicht gegeben.

Erkennbar wurde: CDU und Grüne wollten regieren, FDP und CSU sind auf verschiedene Weise so sehr mit sich beschäftigt, dass es zum Regieren nicht wirklich reicht. Der FDP mangelt es an einem klaren inhaltlichen Verständnis wie auch an Personal, das glaubwürdig Regierungsfähigkeit ausstrahlen könnte. In der CSU herrscht das offene Zerwürfnis um das Erbe des demontierten Vorsitzenden Horst Seehofer vor.

Neuwahlen wären ärgerlich und teuer

Nur aus dieser Konstellation ist der größte Fehler zu erklären, den die Vertreter der vier Beinahe-Jamaika-Parteien gemacht haben: Anstatt konsequent nach den Gemeinsamkeiten zu schauen, die jeder mit mindestens einem der möglichen Koalitionspartner hat und daraus die Eckpunkte eines Koalitionsprogramm abzuleiten, haben sich die beiden einander ziemlich entfremdeten Unions-Schwestern, sowie Grüne und Liberale von Anfang an auf das konzentriert, was sie vermeintlich trennt. Mit der Folge, dass diese Probleme immer größer, immer weniger lösbar schienen.

Die Folgen dieser Entwicklung sind unberechenbar: Neuwahlen wären ärgerlich und teuer. Viel schlimmer ist die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Kanzlerin. Und das in einem Moment, in dem die arg gebeutelte EU Deutschland dringend als Lokomotive bräuchte. Auch national bleiben Aufgaben liegen. Der Einstieg in ein Rentenmodell, das die Altersgrenze gemäß der Überalterung schrittweise aber deutlich nach oben korrigiert oder die vor drei Jahren begonnene Modernisierung der Bundeswehr sind da nur zwei Beispiele unter vielen anderen.

Die Parteien müssen sich personell und inhaltlich neu orientieren

Das einzig Gute daran: Die Lage erzwingt eine Neuorientierung. In manchen Parteien personell – eine vierte Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel scheint kaum mehr machbar – in manchen auch inhaltlich. Der Erklärungsbedarf wird groß gegenüber den Wählern, die innerhalb weniger Monate erneut an die Urnen gerufen werden. Und selbst die bislang aus eigener Entscheidung nicht beteiligte SPD wird sich bewegen müssen. Ihre hämischen Kommentare über den deprimierenden Verlauf der Sondierungsgespräche könnte dabei allerdings zu einem schweren Ballast werden.

Und wenn es doch noch anders kommt und Merkel irgendwie doch noch eine Regierung zustande bekommt? Das wäre jetzt alles andere als ein Trost. Denn das könnte nur eine reine Notgeburt sein.

christoph.reisinger@stuttgarter-nachrichten.de