Kommentar zu Energetikom Ludwigsburg Vorsicht vor heißer Luft

Von Verena Mayer 08. November 2017 - 17:25 Uhr

Das Energetikom in Ludwigsburg ist am Ende, die Zukunft wird nun im Living Lab gemacht. Das mag sinnvoll sein - trotzdem ist Skepsis angezeigt.

Ludwigsburg - Man kann bedauern, dass sich die ehrgeizige Theorie des Energetikoms nicht in die Praxis umsetzen ließ. Man kann es schade finden, dass wertvolle Ideen nun nicht mehr entwickelt werden, zumindest nicht in diesem Kompetenzzentrum. Und man darf sich grämen, dass viel öffentliches Geld keinen relevanten Gegenwert erzielt hat. Allein deshalb ist es aber auch zu würdigen, dass der Trägerverein die Reißleine gezogen und nun seine Auflösung beschlossen hat.

Nachhaltig bedenklich ist etwas anderes: Als das Energetikom gegründet wurde, war kein Schlagwort zu schlagkräftig, um seine Bedeutung für die Stadt zu beschreiben. Einzigartig würde das neue Zentrum sein. Großartig, zukunftsweisend, wichtig sowieso. Weil es mit seiner vernetzten und interdisziplinären Besetzung Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit finden würde. In diesem Fall auf die Fragen des sorgsamen Umgangs mit Energie.

Erstaunliche Parallelen

Diese Beschreibung klingt haargenau wie die Beschreibung des Living Lab, das die Stadt vor drei Jahren gegründet hat, und in dem sich die scheidenden Energetikom-Mitglieder nun engagieren können. Einziger Unterschied: Die Fragen, die das Labor bewegen, drehen sich um die neue digitale Welt. All das zusammen klingt so, dass Skepsis angebracht ist.

Es mag logisch erscheinen, dass ein innovatives Projekt von einem noch innovativeren abgelöst wird. Wichtig wäre eben, dass die angeblich bessere Einrichtung wirklich besser funktioniert. Über das Living Lab wird zwar viel geredet – den ultimativen Nachweis seiner Bedeutung jedoch hat es noch nicht erbracht. Nicht dass in Ludwigsburg letztlich auf sehr einzigartige Weise heiße Luft produziert wird.