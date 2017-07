Kommentar zu den VVS-Tarifen S-Bahn-Pendler müssen entlastet werden

Von Rafael Binkowski 18. Juli 2017 - 14:08 Uhr

Der VVS-Tarif muss günstiger und einfacher werden, kommentiert unser Autor. Foto: factum/Bach

Die Stadtzone für Stuttgart kann nur der Anfang sein. Damit Pendler nicht benachteiligt werden, muss es weniger Tarifzonen geben, fordert in einem Kommentar Rafael Binkowski.

Region Stuttgart - Wir wollen hier gar nicht von den ständigen Zugausfällen, Verspätungen und sonstigen Ärgernissen reden. Nehmen wir einen Moment an, der öffentliche Nahverkehr würde in der Region wieder so funktionieren, wie es bis vor einigen Jahren noch die Regel war.

Selbst dann ist das an Komplexität kaum noch überschaubare Zonen- und Sektorensystem reformbedürftig. Für die Landeshauptstadt gibt es eine „Stadtzone“ von 2018 an, die Unterteilung der Ringzonen in Sektoren soll wegfallen. Doch es bleiben sieben Zonen vom äußersten Rand der Region bis in die Metropole. Das sorgt für ein Ungleichgewicht: Im Kernbereich kann man bis zu 30 Kilometer fahren und bezahlt vom nächsten Jahr an nur 2,40 Euro, während der Kurztrip von Ludwigsburg ins gerade mal zwei Kilometer entfernte Tamm 4,80 Euro kostet. Pendler mit langen Strecken werden benachteiligt.

Eine Zone zumindest bis zu den großen Mittelstädten

Das Stuttgarter Modell sollte daher auch im Umland Schule machen: Eine Zone zumindest bis zu den großen Mittelstädten. Damit wäre auch ein Einstieg geschafft in das Ziel, den VVS langfristig für die Kunden günstiger und einfacher zu machen. Die Fahrgäste bezahlen über 63 Prozent der Kosten, das gibt es in kaum einem anderen Verbund. Wenn die Innenstädte von Dreck, Lärm und Abgasen entlastet werden sollen, Parkplätze reduziert und alte Dieselfahrzeuge ausgesperrt werden, muss es eine günstige Alternative geben.

Natürlich kostet das Geld. Es könnte auch bei den extrem hohen Standards gespart werden. Es ist letztlich eine politische Entscheidung: Der Nahverkehr muss es uns wert sein, ihn öffentlich zu finanzieren.