Kommentar zu Angelique Kerber Die Königin in Weiß

Von Heiko Hinrichsen 09. September 2016 - 09:32 Uhr

Die neue Nummer eins der Tennis-Welt: Angelique KerberFoto: AFP

Angelique Kerber hat ein Stück deutsche Sportgeschichte geschrieben. 19 Jahre nach Steffi Graf steht sie als zweite Deutsche an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Die freundlich und bescheiden auftretende 28-Jährige ist ein Vorbild für die Jugend, kommentiert Heiko Hinrichsen.

Stuttgart - Im verlorenen Olympia-Finale vor wenigen Wochen gegen Monica Puig aus Puerto Rico, da hatte sie ein erfolgreiches Comeback gegeben, die andere, die verzagte, die ewig hadernde Seite der Angelique Kerber, die doch besiegt schien. Der erste Satz war längst verloren, dafür führte die Deutsche im zweiten nun mit 4:2 - doch die Augen der Kielerin, sie standen noch immer unter Wasser. Verwandte wie ihre polnischen Großeltern, die kein Spiel ihrer Enkelin verpassen, Freunde und langjährige Weggefährten, etwa die Bundestrainerin Barbara Rittner, wissen in solchen Momenten: Wenn die „Angie“ mental derart in Schieflage geraten ist – im Endspiel von Rio waren Schmerzen in der Schulter der Auslöser dafür – dann ist es für sie fast unmöglich, zu gewinnen.

Nun, nach Olympia-Silber als Trostpflaster, hat Angelique Kerber bei den US Open den weltweiten Tennisthron bestiegen und kann am Samstagabend mit einem Sieg im Finale in New York ihr grandioses Jahr 2016 mit einem weiteren Grand-Slam-Titel krönen. Erstmals seit dem Ende der Regentschaft der Steffi Graf stellt Tennis-Deutschland also wieder die weibliche Nummer eins, die Königin des weißen Sports, was zeigt, dass sich Kerber nur noch ganz selten von ihrer verzweifelten Seite zeigt.

Natürlich ist ihr Aufstieg zur Nummer eins, der am Montag offiziell wird, fürs Erste eine Momentaufnahme, weil die Deutsche einerseits von der Ausgeglichenheit der weiblichen Tennisszene und andererseits vom Scheitern der Grande Dame der Tour, von der schlagstarken US-Wuchtbrumme Serena Williams profitierte. Trotzdem nötigt der große Erfolg der 28-Jährigen viel Respekt ab. Weil Angelique Kerber bereits in großen Momenten wie bei ihrem Australian-Open-Sieg im direkten Duell mit Williams ihre Frau gestanden hat. Vor allem aber, weil sich hier eine ehrgeizige und fleißige Tennis-Aktrice an die Spitze gespielt hat, die nicht mit dem Talent einer Überfliegerin gesegnet ist.

Ausgestattet mit einer erstklassigen Vorhand hat die Linkshänderin an ihren Schwachstellen gearbeitet. Ihren Aufschlag etwa, der früher manchmal nur ein besserer Einwurf war, ist härter, platzierter geworden. An anderen Spielerinnen mit ähnlichen Fähigkeiten, etwa ihrer Freundin Andrea Petkovic, ist Kerber so leistungsmäßig vorbei gezogen. Weil die abseits des Courts zurückhaltende Blondine zudem eine bescheiden und freundlich auftretende Tennisspielerin ohne Starallüren ist, taugt sie zudem als Vorbild der Jugend.