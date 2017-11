Kolumne zur Zirkusstadt Stuttgart So viel Manege war nie!

Von Uwe Bogen 03. November 2017 - 21:00 Uhr

In Stuttgart lebt der totgesagte Zirkus mehrfach auf, worüber sich unser Kolumnist Uwe Bogen freut. Bis Weihnachten lockt eine Manege nach der anderen – mit und ohne Tierstreit. Im Friedrichsbau hat „Circus Circus“ am Freitag Premiere gefeiert.





Stuttgart - Hereinspaziert in den Zirkus ohne Wildtiere! Ja, es geht doch. Das eckig gebaute Friedrichsbau Varieté fühlt rund. Ganz zirkusmäßig erstrahlt das Theater auf dem Pragsattel für die Show „Circus, Circus“, die am Freitagabend mit Promis (dabei: Ringer-Weltmeister Frank Stäbler, TV-Moderatorin Tatjana Geßler, Rennfahrer-Legende Hans Herrmann, der frühere Staatssekretär Matthias Kleinert) turbulent gestartet ist. Die Hommage an die Freakshows der Jahrmärkte ist sehenswert! Traditionell gilt das Programm zu Weihnachten als das stärkste im Friedrichsbau. Regisseur Ralph Sun braucht keine Tiere, um menschliche Kuriositäten mit zirzensischen Mitteln der Überraschung vorzuführen. „Im Zirkus ist alles Leben“, sagt er. Schon oft wurde der Zirkus totgesagt und ist doch, wie Stuttgart an mehreren Orten erlebt, nicht kleinzukriegen.

Wird Playmate Ramona Bernhard, die von sich sagt, ein Zirkusfan zu sein, noch mal nackt auf dem Schlossplatz in ein Käfig steigen? Tiger-Trainer Martin Lacey, gegen dessen Auftritt im Circus Krone die Krankenpflegerin ohne Kleidung, nur mit angemalter Haut, demonstriert hat, wechselt zwar das Zelt, aber nicht die Stadt.

Der 40-Jährige, der in Stuttgart 26 Raubkatzen bis zum 12. November bei Krone zu Kunststücken führt, aber nur, wie er sagt, wenn sie wollen, feiert am 7. Dezember erneut Premiere auf dem Cannstatter Wasen. Der Weltweihnachtszirkus hat zum 25. Geburtstag ebenfalls Laceys preisgekrönte Tigernummer engagiert. Wenn die Stadt Ernst macht mit dem Wildtierverbot, will der Tierlehrer, der nicht als Dompteur bezeichnet werden will, dagegen klagen.

„Ein Umdenken findet statt“

„Hut ab vor den Gemeinderäten“, sagt indes Ramona Bernhard. „Mein Protest war der richtige Denkanstoß“, findet sie – doch wiederholen will sie ihn nicht. Die heftige Debatte über Wildtiere im Zirkus, die ihr Entblättern in der City mitbefeuert hat, habe gezeigt, „dass ein Umdenken stattfindet“. Das größte Problem sei der Transport der Tiere von Stadt zu Stadt.

„Immer mehr Menschen wollen Artisten sehen und keine Tiere“, sagt sie. Von positiven Reaktionen bei ihrer Aktion mit Peta vorm Königsbau berichtet die Krankenpflegerin. Auch Gegner ihrer Auffassung seien gekommen. Zwei Vertreter der Pro-Zirkustiere-Initiative hätten ihr versichert, dass Löwe, Elefant und Co. im Zelt nicht schlecht behandelt werden. Erfreulich ist, wenn in dem verbittert geführten Streit die unterschiedlichen Parteien das Gespräch suchen.

Palazzo feiert Premiere am 9. November

Alles Zirkus in Stuttgart! Wer zirzensische Darbietungen liebt und zu kindlichem Staunen zurückfinden will, hat in Stuttgart eine Auswahl wie nie. Im Zirkus, der im Duden mit Z und K steht, den Künstler mit zweimal c als Circus buchstabieren, ist Gefahr wie im wahren Leben. Der Artist kann vom Seil fallen. Doch er wächst über sich hinaus und feiert zur Freude des Publikums den Sieg über das scheinbar Unmögliche.

Auch in der neuen Dinner-Show Palazzo, die am nächsten Donnerstag im Spiegelzelt auf dem Wasen startet, wird die Magie der alten Jahrmärkte gerühmt. Eine Verneigung vor der Blütezeit der Artistik soll’s werden. Das Programm „Kuriositäten“ ist zuletzt vor einem Jahr in Hamburg gespielt worden. Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt wird diesmal mehr Zeit in der Palazzo-Küche verbringen – in Baiersbronn hat er nach heftigem Streit seine Tätigkeit beendet.

Harry Owens auf Abschiedstour mit Salome

Und noch ein guter Bekannter von Stuttgart kommt: Der Poet Harry Owens lässt das Zelt für sein Traumtheater Salome auf einem Gelände der BW-Bank beim Löwentor aufbauen. Am 27. November feiert er die Premiere der Show „Reise zu deinem Stern“, mit der sich der 73-Jährige als reisender Märchenerzähler für immer verabschiedet.

Applaus, Applaus!

Stuttgart wird zur Zeltstadt – zur Zirkusmetropole, die in hektischen Zeiten zum Träumen ermuntert. So schön ist das!

Applaus, Applaus! Nicht nur an digitalen Errungenschaften wollen sich die Menschen erfreuen. Viele genießen es, am Echten nah dran zu sein. Auch wenn der Stolz auf Tradition zelebriert wird, muss nicht alles immer beim Alten bleiben. Ein Zirkus darf sich weiterentwickeln. Wildtiere sind, wie mehr Menschen als früher finden, nicht mehr zeitgemäß – obwohl es ihnen im Zirkus besser geht als manchem Nutztier in der Massentierhaltung. Was Zweibeiner zeigen, spannend genug für wunderbare Unterhaltung. Im Friedrichsbau lässt sich bis Februar „Circus, Circus“ in Bestform erleben.