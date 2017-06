Kolumne Ludwigsburg Überraschung über Überraschung

Von Verena Mayer 13. Juni 2017

Nach langem Vorlauf hat die Stadt Ludwigsburg jetzt einen neuen Slogan. Wer ihn nicht gut findet, hat keine Ahnung von der Materie.

Ludwigsburg - Was ist faszinierend, prächtig, attraktiv? – Logo: Ludwigsburg. Was ist dynamisch, historisch, verlässlich? – Ganz genau: Ludwigsburg. Was ist innovativ, leistungsstark, kreativ?–Hundertprozent korrekt: Ludwigsburg. Natürlich könnte man die Frage auch so formulieren: Was wächst und wächst, schläft nie, und ist immer für eine Überraschung gut? Auch dann lautete die Antwort selbstverständlich: Ludwigsburg.

Vergangene Woche, am Donnerstag, gab es in dieser unglaublichen Stadt sogar gleich zwei Überraschungen. Zum einen hat auf dem Rathausplatz die Band Kraftclub ein fast spontanes Konzert abgehalten. Zum andern pinselte, ebenfalls auf dem Rathausplatz, eine Kalligrafin (nicht zu verwechseln mit: Kalifin) den neuen Slogan (neudeutsch: Claim) der Stadt auf die Steinplatten. Selbstverständlich kalligrafierte die Kalligrafin den Claim noch vor dem Konzert. Andernfalls wäre er ja nicht zu erkennen gewesen.

Was, wenn man genauer drüber nachdenkt, so schlecht nicht gewesen wäre. Dann wären sehr viele Menschen nicht so überrascht gewesen. Vor allem diejenigen, die sich unendlich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie ihre Heimatstadt am griffigsten beschreiben können. Einen Workshop hatte die Stadt veranstaltet, eine Online-Umfrage initiiert und zu einem zweiten Workshop geladen. Und, schwups, kaum sind zwei Jahre durch die Stadt gezogen, in denen keine Rede mehr von Stadt, ihrem Wesen und ihrem innersten Kern war, heißt es: „Ludwigsburg inspiriert.“

Die besten Slogans sind bereits erfunden – für andere

Sogenannte Experten mögen überdies bekritteln, dass diese Erkenntnis nicht sonderlich inspiriert wirkt. Und gewiss gibt es irgendwo auch ein paar Erbsenzähler, die nicht verstehen, dass die Kreierung eines solchen Claims 43 000 Euro kostet. Aber was wissen die schon! Kenner können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, einen scharfsinnigen Text zu erfinden, der mit wenigen Worten alles sagt. Vor allem, wenn die besten Slogans schon erfunden worden sind, aber für andere.

Quadratisch, praktisch, gut – hätte man offiziell auch von Ludwigsburg behaupten können. Ebenfalls stimmig: Auf diese Steinen können sie bauen. Oder aber – so schlicht wie ergreifend: Ich liebe es. Bedauerlich irgendwie, dass Ludwigsburg nicht Ludwigslust heißt. Das Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern lockt mit „Lust auf Leben“. Ludwigshafen, wie Ludwigsburg auch nicht heißt, bewirbt sich als „Stadt am Rhein“. Aber das hätte hier eh nicht funktioniert, weil der Rhein, dieser Banause, um Ludwigsburg ja einen großen Bogen macht.

Nur nicht in die Luft gehen

Aber wer wird deshalb denn gleich in die Luft gehen? Jetzt wird erst einmal – was sonst – ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem kreative Agenturen für den knackigen Claim die passende Optik erschaffen dürfen. Gegen angemessene Bezahlung, versteht sich. Und irgendwann im Herbst, oder sonst irgendwann, wird das Resultat dann ganz offiziell vorgestellt.

Und wer weiß, vielleicht ist das dynamische Ludwigsburg dann ja schon wieder was ganz anderes. Unvergleichlich vielleicht. Oder unverbesserlich. Lassen wir uns überraschen.