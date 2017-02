Kolumne Kreis Ludwigsburg Such Dir einen Wolf

Von Philipp Obergassner 01. Februar 2017 - 18:00 Uhr

Drei Wölfe reichen in der Regel aus, um einen Verein zu gründen.Foto: dpa-Zentralbild

Gründen Wölfe Vereine? Hilft Mineralwasser gegen Verstopfung? Und kann Gesundheitsvorsorge anstößig sein? In Pressemitteilungen ist alles möglich.

Kreis Ludwigsburg - Sie haben Glück, werte Leser. Denn heute dürfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen unseres Meldungswesens werfen. Die unscheinbaren Bemerkungen am Rande unseres Blattes täuschen darüber hinweg, dass wir täglich viel Arbeit in Selektion, Redigieren und notfalls Nachrecherche unserer Meldungen stecken. Denn anders als Leserbriefspalten oder Terminrubriken füllen sich die Meldungen nicht von selbst. Und so drückt sich beispielsweise der Autor dieser Zeilen durch seine wohlgesalbten Worte zum Wolf gekonnt ums Schreiben von Meldungen.

Doch was hat der Wolf mit den Zeitungsmeldungen zu tun? Anlass ist ein Veranstaltungshinweis aus Bietigheim zu einem Informationsnachmittag „Wölfe“. Mit dabei: Wolfsbotschafterdes NABU, eine Wolfsmärchenerzählerin und Mitglieder des Vereins freilebender Wölfe. Offenbar sollte unsere Redaktion dringend zu dem Infonachmittag, denn bislang dachten wir, dass eine Gruppe von Wölfen Rudel heißt, nicht Verein. Leider steht in der Mitteilung nirgendwo der Ort. Man wird sich in Bietigheim wortwörtlich einen Wolf suchen müssen. Was für den Redakteur kein Problem darstellt, denn er ist täglich eh auf der Hatz nach den wichtigsten Meldungen und Veranstaltungen für Sie.

Die Entdeckerlust wird ganz besonders geweckt bei pauschal als „Info“ titulierten Mails mit dem Hinweis „Bitte veröffentlichen Sie folgende Pressemitteilungen“. Brav öffnet man die angehängten 15 Word-Dokumente, nur um festzustellen, dass es außer Müllabfuhr und Museumsführungen nicht viel zu melden gibt. Andere wiederum schreiben schon im Betreff von einer „Berglieder-Kabarett-Gesundheits-Show“ – ein wahrer Augenöffner für den geplagten Meldungsschreiber.

15 Word-Dokumente im Anhang

Dennoch fallen leider viel zu viele Zusendungen durch den Rost. Sei es, dass sie zu werblich sind, sei es durch unglückliche Formulierungen.

Nur zwei Beispiele: eine unabhängig bezahlte Studie soll herausgefunden haben, dass ein ganz bestimmtes Mineralwasser aus der Gegend Darmträgheit vorbeugen kann. Falls es Ihnen hier schon zu anstößig wird, überlegen Sie mal, welche Assoziationen eine Mitteilung wecken kann, die mit „Vorbeugen ist im Alltag Frauensache“ betitelt ist. Dabei geht es nur um schnöde Gesundheitsvorsorge! Womöglich sogar auch mit Mineralwasser . . .

Baustellen sind das Salz in der Meldungs-Suppe

Am liebsten sind der Redaktion Meldungen über Baustellen. Sie sind quasi das Salz in der Meldungs-Suppe. Vom ingenieurdeutschen Sprachduktus befreit und damit verständlich gemacht, bieten sie schon Anlass zum Ärger, bevor man überhaupt persönlich davon betroffen ist. Doppelte Freude gibt es indes bei Meldungen, die man korrigieren muss, wie jüngst geschehen bei der Baustelle an der S-Bahn-Station Feuerbach. Zwar fuhren die Bahnen wie angekündigt in geringerer Taktung als üblich. Die Bauarbeiten mussten von der Bahn aber wegen schlechter Witterung verschoben werden. Wer rechnet denn auch mit Minusgraden im Winter!

Übrigens: der Informationsnachmittag „Wölfe“ findet am kommenden Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Hornmoldhaus in Bietigheim statt. Haben wir extra für Sie nachrecherchiert.