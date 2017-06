Kolonialbriefmarken in Bietigheim teuer verkauft 385 000 Euro für zwei Briefmarken

Von patricia elsner 02. Juni 2017 - 18:18 Uhr

Diese Kolonialbriefmarke aus dem Jahr 1915 hat für über 190 000 Euro den Besitzer gewechselt.Foto: privat

Den mehr als dreifachen Katalogpreis hat ein Sammler aus dem Ausland für zwei deutsche Kolonialbriefmarken bezahlt. Damit kann das Bietigheim-Bissinger Auktionshaus einen Rekordpreis vermelden.

Bietigheim-Bissingen - Das Auktionshaus Christoph Gärtner in Bietigheim-Bissingen hat am Donnerstag in Hamburg zwei Briefmarken aus der Kolonialzeit zu einem Rekordpreis verkauft. Die beiden Marken gingen zusammen für rund 385 000 Euro über den Tisch. Ein ausländischer Sammler hat die 1915 in der Deutschen Kolonie Togo gedruckten Marken mit Stempel „Anecho“ für drei Mark in schwarzviolett und für fünf Mark in grünschwarz/rot ersteigert. Der Katalogwert der Briefmarken lag bei 50 000 Euro für die schwarzviolette Marke und bei 60 000 Euro für die grünschwarz/rote Marke.