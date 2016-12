Königsbronn Brutale Attacke auf Bürgermeister Michael Stütz

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 13:49 Uhr

Die Polizei hat es in Königsbronn mit einer brutalen Attacke auf den Bürgermeister zu tun.Foto: dpa

Bei einem brutalen Übergriff in Königsbronn wurde der Bürgermeister Michael Stütz schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Königsbronn - Bei einem Spaziergang ist der Bürgermeister von Königsbronn, Michael Stütz (CDU), von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war mit seinen Hunden und der Ehefrau am Freitagabend am Itzelberger See unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er habe gesehen, wie ein etwa 20 Jahre alter Unbekannter einen Holzsteg demoliert und dagegen tritt.

Er habe dem Mann gesagt, dass er das lassen solle, berichtete ein Polizeisprecher. „Dann hat er ihn unvermittelt angegriffen und ins Gesicht geschlagen.“ Die Frau habe er beleidigt. Als sie den Notruf wählte, flüchtete der Schläger Richtung Ortsmitte. Die Ermittler suchen nach dem Täter. Der 55-jährige Kommunalpolitiker musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Täter und Opfer kannten sich nach Polizeiangaben nicht. Zunächst hatte die „Schwäbische Post“ darüber berichtet.