Köngen Auto prallt gegen Hauswand

Von kaw 25. Juli 2017 - 09:47 Uhr

In Köngen kommt ein Autofahrer mit einem Mercedes Sprinter von der Straße ab. Erst kracht er gegen einen Baum, dann prallt er auf eine Hauswand.





Köngen - Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich in der Nacht zum Dienstag in der Steinbruchstraße in Köngen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 52-Jährige 0.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die Steinbruchstraße in Richtung Unterdorfstraße, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dann überfuhr er ein angrenzendes Gartengrundstück, kollidierte mit einem kleineren Baum und prallte schließlich mit großer Wucht gegen eine Hauswand.

Der 52-Jährige konnte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gebäude- und Flurschaden auf etwa 15.000 Euro.