Köln Lkw-Fahrverbot während Karnevalsumzügen

Von red/AFP 04. Februar 2017 - 13:12 Uhr

Bereits 2016 fand der Karneval in Köln unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Für 2017 gibt es nun ein Lkw-Fahrverbot.Foto: dpa

Während der Karnevalsumzüge in Köln hat die Stadt ein Fahrverbot für Lkw verhängt und zieht damit ihre Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Köln - Als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag gilt in Köln für die Zeit der großen Karnevalsumzüge ein Fahrverbot für Lkw. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, dürfen Laster über 7,5 Tonnen am Karnevals-Sonntag und am Rosenmontag nicht in die Innenstadt fahren. Das habe eine Arbeitsgruppe der Stadt und der Polizei beschlossen, um die Sicherheit von Besuchern und Zugteilnehmern zu erhöhen.

Ein Attentäter hatte am 19. Dezember einen Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheid-Platz gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet. In der südfranzösischen Stadt Nizza waren im Juli vergangenen Jahres mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen, als ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste. Zu beiden Attacken bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).