Köln Gasflaschen explodiert - zwei Schwerverletzte

Von red/dpa 06. Februar 2017 - 23:09 Uhr

Gasflaschen wie diese haben in Köln für ein Unglück gesorgt (Symbolbild).Foto: dpa

Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es in Köln gekommen. Bei einer Explosion von Gasflaschen sind in der Innenstadt zwei Menschen schwer verletzt worden

Köln - Bei einer Explosion von Gasflaschen sind am Montagabend in der Kölner Innenstadt zwei Menschen schwer verletzt worden. Für einen von ihnen bestand Lebensgefahr. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Explosion im Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Gewölbe beherbergt unter anderem ein Tonstudio. Die Unglücksursache war am Abend noch unklar.

Statiker untersuchten, ob das Gebäude nach der Explosion möglicherweise einsturzgefährdet ist. Die Häuser links und rechts von dem Gebäude seien nicht gefährdet, sagte ein Polizeisprecher zu ersten Ergebnissen der Prüfung.