Kochendorf, Bad Friedrichshall Schule evakuiert nach Amokalarm

Von red 14. Oktober 2016 - 12:54 Uhr

In Bad Friedrichshall hat es einen Amokalarm an einer Schule gegeben.Foto: dpa

An einer Schule in Kochendorf, einem Ortsteil von Bad Friedrichshall, wurde am Freitagmittag ein Amokalarm an einer Schule ausgelöst.

Bad Friedrichshall - In Kochendorf, das zu Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) gehört, wurde am Freitagmittag in einer Schule, der Werkrealschule Glück-auf-Schule, Amokalarm ausgelöst. Darüber informierte das Polizeirevier Heilbronn via Twitter und schrieb zunächst: „Amokalarm an Schule, Spezialkräfte im Einsatz, bislang unklare Lage, Schaulustige fernbleiben.“

Mehr zum Thema

Hier gibt es eine Chronologie aller Amokläufe in Deutschland

Wenig später gab es dann eine erste Info, dass eine Anlaufstelle für Eltern bei der Feuerwehr eingerichtet wird.

Polizei spricht von Fehlalarm in Kochendorf

Und dann bereits eine erste Entwarnung der Polizei: „Polizei geht von Fehlalarm aus, Evakuierung der Schule beginnt, Kinder werden zur Feuerwehr gebracht.“

Die Warn-App „Nina“ warnt bei Amokalarm

Wenig später gab es dann weitere Informationen der Polizei: Es soll sich bei dem Amokalarm um einen Fehlalarm handeln.

Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.