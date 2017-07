Knapp 5000 Profi- und Hobbyläufer am Start Ludwigsburger Citylauf mit Starbesetzung

Von Ludwig Laibacher 09. Juli 2017 - 16:15 Uhr

Die Bambini durften als erste laufen. Foto: factum/Bach

Ein drohendes Unwetter hatte sich kurz zuvor verzogen, die drückende Schwüle blieb: Beim 19. Citylauf sind am Samstag etwa 5000 Läufer an den Start gegangen.

Die Gewitterwolken vom Nachmittag hatten sich rechtzeitig verzogen, als am Samstag die Bambini als erste auf den Parcours durch die Ludwigsburger Innenstadt gegangen sind. Der 19. Citylauf konnte also stattfinden – allerdings mussten die knapp 5000 gemeldeten Profi- und Hobbyläufer einer großen Hitze standhalten. Durch ihre Teilnahme hatten der Deutsche Marathonrekordhalter Arne Gabius sowie der Nachwuchsstar Timo Göhler die Spannung erhöht. Sie teilten sich am Ende erwartungsgemäß Platz eins und zeit in der Gesamtwertung: Gabius lief die zehn Kilometer vergleichweise gemächlich in 30,52 Minuten, während Göhler nach 31,54 Minuten ankam. Bei der Mann+Hummel-Teamstaffel hat die Gruppe Nufringer Coolness gewonnen. Den Handicap-Lauf der Damen über einen Kilometer hat Cansel Gencoglu von der Wernerschule Markgröningen und den der Herren Murat Ataly von der Schule Am Favoritepark Ludwigsburg gewonnen. (lai) Foto: factum/Bach