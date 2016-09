Klett-Passage in Stuttgart Polizeiposten probeweise nachts geschlossen

Von Christine Bilger 19. September 2016 - 15:03 Uhr

Nachts Streifendienst statt geöffnetem Posten: Darauf setzt die Polizei im kommenden halben Jahr als Konzept für die Klett-Passage.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Versuchsweise will die Stuttgarter Polizei ihren Posten in der Klett-Passage nur noch tagsüber öffnen. Die Sicherheitslage lasse das zu, argumentiert die Polizei.

Stuttgart - Der Polizeiposten in der Klett-Passage hat bislang ein Alleinstellungsmerkmal: Er ist der einzige in der Stadt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Das soll sich ändern. Probeweise werde der Posten vom 1. Oktober bis zum 31. März von 6 bis 20 Uhr besetzt sein, nachts ist er dann geschlossen. „Wir wollen den Posten in der Zeit besetzen, in der er gebraucht wird“, sagt der Polizeisprecher Stefan Keilbach. Frequentiert werde er vor allem tagsüber, solange Pendler unterwegs seien. Die Zeit der Zwangsschließung, als sich die Sanierung der Lüftungsanlage über fast ein dreiviertel Jahr hinzog, habe gezeigt, dass sich in dieser Zeit die Sicherheitslage in der Klett-Passage nicht verschlechtert habe. Die verstärkte Präsenz der Polizei im Bereich des Hauptbahnhofes und damit auch in der Passage im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart (SKS) solle aufrechterhalten werden.