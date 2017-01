„Kleinere Explosion“ Bahnhof in Esslingen geschlossen

Von red/dpa 13. Januar 2017 - 19:11 Uhr

Der Bahnhof in Esslingen ist wegen einer „kleineren Explosion“ geschlossen worden (Symbolbild).Foto: dpa

Bundespolizisten suchen den Bahnhof in Esslingen ab. Grund ist nach Angaben der Polizei eine „kleinere Explosion“ in der Nähe des Bahnhofs. Der Fernverkehr ist umgeleitet worden.

Esslingen/Berlin - Der Bahnhof in Esslingen ist am Freitagabend von der Bundespolizei geschlossen und der Fernverkehr umgeleitet worden. Grund ist nach Angaben der Polizei eine „kleinere Explosion“ in der Nähe des Bahnhofs.

Es habe sich jedoch nicht um Sprengstoff gehandelt. Bundespolizisten seien dabei, den Bahnhof abzusuchen. Wie die Bahn in Berlin mitteilte, wird der Fernverkehr über Aalen - rund 70 Kilometer von Esslingen entfernt - umgeleitet.