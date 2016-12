Kitas in Baden-Württemberg Leichte Überbelegung zeitweise möglich

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 18:25 Uhr

Kitas sollen in Baden-Württemberg zeitweise überbelegt werden dürfen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Kita-Gruppen in Baden-Württemberg sollen künftig zeitweise die maximale Größe überschreiten dürfen – wenn zeitgleich mehr Personal zur Betreuung der Kinder eingesetzt wird.

Stuttgart - Baden-Württemberg will vorübergehend eine leichte Überbelegung von Kita-Gruppen zulassen, wenn zugleich auch mehr Personal zur Betreuung eingesetzt wird. Das teilte das Kultusministerium am Montag in Stuttgart mit. Die Regel soll bis August 2018 gelten. Hintergrund ist der gestiegene Bedarf an Plätzen, weil mehr Flüchtlingskinder betreut werden sollen. In einer Kita-Gruppe, die die maximale Größe bereits erreicht hat, können dann höchstens noch zwei Flüchtlingskinder aufgenommen werden - vorausgesetzt, der Kita-Träger stellt auch mehr Personal bereit.

Damit will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verhindern, dass die Qualität der Betreuung mit der Gruppengröße in den Kitas sinkt. Kinder aus geflüchteten Familien haben nach ihren Worten einen Anspruch auf eine Kindertagesbetreuung, wenn sie sich rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung in Deutschland aufhalten.