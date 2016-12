Kißlegg in Baden-Württemberg Landwirt fällt in Häcksler und stirbt

In Kißlegg in Baden-Württemberg fällt ein Landwirt in einen Häcksler (Symbolbild).Foto: dpa

Tragischer Unfall in Kißlegg im Kreis Ravensburg. In einer Biogasanlage fällt ein Landwirt in einen Häcksler und verunglückt.

Kißlegg - Ein Landwirt ist bei Kißlegg (Kreis Ravensburg) in den Häcksler einer Biogasanlage geraten und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war auf der Förderanlage vermutlich Biomasse festgefroren. Um das zu beheben, sei der 55-Jährige am Samstagabend in den Trichter gestiegen, über den die Biogasanlage befüllt wird. Dabei sei er wahrscheinlich abgerutscht - und als die Förder- und Zerkleinerungsmaschine automatisch wieder anlief, wurde der Landwirt tödlich verletzt. Ein Sachverständiger solle den Hergang des Unfalls untersuchen, hieß es bei den Beamten.