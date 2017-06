Kirchheim unter Teck Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren

Von red 10. Juni 2017 - 22:36 Uhr

Ein 18-Jähriger aus Esslingen will einer Verkehrskontrolle entkommen. Er fährt mit seinem Auto einfach weiter und erfasst dabei einen Beamten in Kirchheim unter Teck. Der Polizist zog sich Verletzungen zu.

Kirchheim unter Teck - Bei einer Verkehrskontrolle in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist ein 35-jähriger Polizist angefahren und verletzt worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte der Beamte mit einer Kollegin in der Schlierbacher Straße bereits einen anderen Wagen gestoppt, wie die Polizei mitteilte.

Zeitgleich erkannte der Beamte den Kleinwagen eines 18-Jährigen aus Esslingen, der sich zügig aus Richtung Stadtmitte der Kontrollstelle näherte. Der Polizist gab diesem Wagen deutliche Anhaltezeichen. Der Kleinwagen verlangsamte kurzzeitig, fuhr dann aber weiter und erfasste den 35-Jährigen, welcher auf die Motorhaube aufgeladen und seitlich abgeworfen wurde.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Rettungskräfte brachten den Polizisten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige hielt kurz an und fuhr dann mit quietschenden Reifen davon. Die Polizei fand den gesuchten Fiat Punto später geparkt in der Gutenbergstraße.

Am Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Am Samstagvormittag meldete sich der gesuchte Unfallverursacher bei der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Führerschein, welchen er seit Mai besaß, wurde beschlagnahmt.