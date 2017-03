Kirchheim unter Teck Frau rast aus Waschstraße und bringt Betrunkenen zu Fall

Von ps 28. März 2017 - 13:10 Uhr

Eine 78-Jährige verwechselt beim Waschstraßen-Besuch Bremse und Gas und rast in ein geparktes Auto. Im Zuge dessen wird ein 64-Jähriger von seinem eigenen Auto zu Boden gerissen. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei fest, dass der Mann alles andere als nüchtern ist.





8 Bilder ansehen

Kirchheim Teck - Am Dienstagmorgen kurz nach neun Uhr hat sich auf dem Gelände einer Waschanlage ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Hierbei wurden zwei Personen verletzt und drei Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, verwechselte die 78-Jährige beim Ausfahren aus der Waschstraße in der Leibnizstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte mit ihrem Wagen stark. In einem Rechtsbogen fuhr sie auf dem Vorplatz über ein Blumenbeet und einen Stein bis sie nach etwa 30 Metern gegen einen geparkten Skoda krachte.

Zwei Verletzte und 47.000 Euro Schaden

Dieser wurde noch gegen einen Fiat geschoben, der gegen einen 64-Jährigen stieß. Der Mann stand neben seinem Fahrzeug und reinigte es gerade. Durch den Aufprall stürzte er zu Boden. Die Feuerwehr musste die Unfallverursacherin aus ihrem Pkw befreien. Mit Rettungswagen wurden die beiden Verletzten in eine Klinik gefahren.

Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 47.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Da er zuvor hergefahren war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.