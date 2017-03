Kirchheim unter Teck Blutige Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Von kaw 17. März 2017 - 13:17 Uhr

Nach einem heftigen Streit in Kirchheim wird ein junger Mann aus einer Flüchtlingsunterkunft mit Schnittverletzungen in eine Klinik gebracht.Foto: dpa

In einer Unterkunft für Flüchtlinge kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 27-Jähriger muss mit tiefen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kirchheim/Teck - Ein 27-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) mit einem anderen Mann so schwere Schnittverletzungen erlitten, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste.

Laut Polizei erschien der Verletzte gegen 15.30 Uhr mit stark blutenden Händen beim Polizeirevier in Kirchheim und gab an, dass er mit einem 32-Jährigen in Streit geraten war. In dessen Verlauf hätte der Ältere ein Klappmesser genommen und sei auf den Jüngeren losgegangen. Beim Abwehren zog sich der 27-Jährige tiefe Schnittverletzungen zu.

Die Polizeibeamten leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der den Verletzten in die Klinik brachte. Gegen den Angreifer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.