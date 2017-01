Kirchheim unter Teck 40-Jähriger attackiert Polizisten mit Steinen

Von red 24. Januar 2017 - 15:43 Uhr

Zwei Polizisten werden von einem 40-Jährigen im Kreis Esslingen mit Steinen attackiert.Foto: dpa

Ein 40-Jähriger hat zwei Polizisten am Bahnhof in Ötlingen (Teck) mit Steinen angegriffen und verletzt. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen.

Ötlingen - Ein 40-Jähriger hat am Montagabend am Bahnhof Ötlingen (Teck) zwei Polizisten durch einen Angriff mit Schottersteinen im Gesicht verletzt. Auch der 40-Jährige hat sich eine Platzwunde zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, bewarf der 40-Jährige gegen 17.15 Uhr die beiden Polizisten am Bahnhof Ötlingen (Kreis Esslingen) mit Schottersteinen und versuchte dann, über das Gleisbett zu flüchten. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Hierbei schlug der Mann, der sich erheblich gegen die Fmestnahme wehrte, den Beamten einen Schotterstein ins Gesicht sowie auf die Schulter.

Bundespolizei Stuttgart hat Ermittlungen übernommen

Einer der Beamten erlitt durch den Vorfall eine Verletzung im Bereich der Nase, der zweite Polizist verletzte sich leicht am Knie. Der alkoholisierte Mann wehrte sich so heftig, dass er sich selbst eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen sowie einer ärztlichen Versorgung in eine Psychiatrie eingeliefert. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen.