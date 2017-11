Kirchheim unter Teck 26-Jähriger rast mit seinem Auto gegen einen Baum

Von red 10. November 2017 - 13:31 Uhr

Am späten Donnerstagabend ist ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs. Als an der Anschlussstelle Kichheim-Ost auf die A8 auffahren will, verliert er die Kontrolle über seinen Wagen.





Esslingen - Zu einem Unfall ist es am späten Donnerstagabend auf einer Autobahnauffahrt bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 26-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der VW Golf prallte frontal gegen einen Baum. Der Autofahrer überstand dies ohne schwere Verletzungen. Er war gegen 23.45 Uhr an der Anschlussstelle Kirchheim Ost auf den Zubringer zur A8 in Richtung Karlsruhe aufgefahren. In einer Kurve kam das Auto von der Straße ab.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Schaden am VW beträgt rund 15.000 Euro.