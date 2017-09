Kirchheim/Teck Betrunkene Brüder stören Polizeiarbeit

Von kaw 03. September 2017 - 12:34 Uhr

Die Polizei hatte es in Kirchheim mit aggressiven Betrunkenen zu tun, die mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Foto: dpa

Grundlos stört ein alkoholisiertes Brüderpaar in Kirchheim/Teck eine polizeiliche Vernehmung und droht Beamten körperliche Gewalt an.

Kirchheim/Teck - Stark alkoholisiert und offensichtlich grundlos haben ein 24-Jähriger und sein 26-jähriger Bruder, als Teil einer Personengruppe, eine polizeiliche Vernehmung gestört. Wie die Beamten berichten, wurde die Vernehmung am Sonntagmorgen gegen 4:50 Uhr in der Haldenstraße in Kirchheim/Ötlingen (Kreis Esslingen) von den beiden Männern im Vorbeilaufen gestört.

Nachdem sie aufgefordert wurden, den Einsatzort zu verlassen, hatte sich einer der Brüder gegenüber der Polizei aufgebaut und körperliche Gewalt angedroht. Er wurde jedoch durch weitere Mitglieder der Gruppe zurückgehalten. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei bei den auffällig gewordenen Männern eine Personenkontrolle vor, bei der es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Brüderpaar und den eingesetzten Beamten kam.

Auf der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Die Brüder müssen laut der Polizei mindestens mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.