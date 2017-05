Musiknacht in Kirchheim/Teck Welche Band spielt wann und wo?

Von net/kaw 20. Mai 2017 - 07:41 Uhr

Die Band Miss Foxy ist auch bei der kommenden Musiknacht wieder am Start. Wo, sehen Sie in unserer Karte.Foto: Horst Rudel

Am Samstag steht Kirchheim wieder ganz im Zeichen der Musik. Auf unserer Karte zeigen wir, welche Band wann und wo spielt.

Kirchheim/Teck - Die 20. Kirchheimer Musiknacht startet am Samstag, 20. Mai, um 12 Uhr mittags am Rathaus. Nach der Eröffnungsrede der Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker treten acht Sänger aus Namibia, die sich The African Vocals nennen, sowie John Noville mit Band auf. Von 18.30 Uhr an nimmt dann das Freiluftspektakel Fahrt auf, insgesamt treten 70 Bands und DJs an rund 50 Veranstaltungsorten auf, darunter alte Bekannte wie etwa Werner Dannemann, aber auch junge Formationen aus der Region und dem Kreisgebiet wie etwa die Band Blurred, Grup Huup oder das Swing Bohème Orchestra um den Musiker Daniel Hughes.

In den Vorjahren wurden bei der Kirchheimer Musiknacht bereits bis zu 12 000 Besucher gezählt. Die Eintrittsbuttons für das Musikereignis in der Teckstadt gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in allen teilnehmenden Lokalen sowie bei der örtlichen Volksbank und bei der Kreissparkasse. Auch sind sie über Easy Ticket zu beziehen. An der Abendkasse muss man zwei Euro mehr berappen.

Wer wann wo spielt sehen Sie in unserer Karte: