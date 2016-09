Kirchheim Nicht jeder Badegast fühlt sich sicher

Von Jürgen Veit 14. September 2016 - 13:13 Uhr

Nach den Vorfällen vom 20. Juli gab es im Kirchheimer Freibad zeitweise viel Platz zum Schwimmen.Foto: Horst Rudel/Archiv

Die sexuellen Übergriffe durch Flüchtlinge am 20. Juli haben die Besucherzahlen im Freibad zwar nicht einbrechen lassen. Doch das Image der Einrichtung ist durch die Vorfälle und die anschließende Notwendigkeit eines Sicherheitsdienstes beschädigt.

Kirchheim - Der ehemals sehr gute Ruf des Kirchheimer Freibades hat durch die Vorfälle gelitten“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtwerke. Mit den Vorfällen sind die von Asylbewerbern verübten sexuellen Belästigungen von sechs zehn- bis 14-jährigen Mädchen am 20. Juli gemeint. Jener Mittwochnachmittag, an dem es neben den Übergriffen auch noch zu Widerstandshandlungen gegen den Bademeister und zwei Polizisten gekommen ist, hat der städtische Einrichtung weithin negative Schlagzeilen eingebracht.

Bis einschließlich diesen Sonntag ist das Freibad an der Jesinger Straße geöffnet. Dann, so schätzen die Verantwortlichen der Stadtwerke, wird die Badesaison mit rund 120 000 Besuchern abgeschlossen. Dass die Zahl von 141 593 Gästen vom vergangenen Jahr nicht erreicht werden konnte, sei wenig verwunderlich, heißt es in der Mitteilung. Schließlich sei der Sommer 2015 seit Jahren der beste für Sonnenhungrige und begeisterte Schwimmer gewesen. Im Vergleich zu den Jahren davor (2014: 95 617 Gäste, 2013: 133 214 und 2012: 126 583 Besucher) werde in dieser Saison zwar kein Ausreißer nach unten verzeichnet, aber die Stadtwerke gehen dennoch davon aus, dass sich die Szenen vom 20. Juli „auf die gesamte Badesaison ausgewirkt haben“.

Nachvollziehbare Ängste

Unmittelbar danach seien die Besucherzahlen „eingebrochen“, erklärt die Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker auf Anfrage. Vereinzelt seien sogar Dauerkarten zurückgegeben worden. Auch Flüchtlinge hätten sich zunächst nicht mehr getraut, ins Freibad zu gehen. „Nach einer gewissen Zeit hat sich der Besucherrückgang aber wieder relativiert“, sagt die Rathauschefin.

Sie hatte nach dem 20. Juli veranlasst, dass an belebten Tagen ein Security-Dienst im Freibad patrouilliert. Ob diese Maßnahme zu einem Wiederanstieg der Besucherzahlen geführt hat, vermögen die Stadtwerke „nicht zu beurteilen“, da die Firma ihre Arbeit unmittelbar nach den Übergriffen aufgenommen habe. Einige Badegäste hätten dies positiv bewertet, weil ihr Sicherheitsgefühl gestiegen sei. Andere hätten sich durch das ungewohnte Personal „gestört gefühlt“. Zudem hätten sich potenzielle Besucher dahingehend geäußert, sie verzichteten wegen der Anwesenheit von Flüchtlingen auf das nasse Vergnügen.

Diese Ängst seien nachvollziehbar, erklärt die Verwaltung. Doch wäre es „zu weit gegriffen, jeden Flüchtling per se zum Täter zu erklären“. Es habe sich um Einzelfälle gehandelt, die nicht geduldet würden. Es wird gebeten „nicht korrektes Verhalten“ sofort dem Badepersonal zu melden, „damit solche Vorfälle schnell und wirkungsvoll geahndet werden können“.

Das ist auch im Sinne der Polizei. Laut einem Sprecher des Präsidiums Reutlingen sind seine Kollegen den Anzeigen von sechs Fällen mit sieben mutmaßlich belästigten Mädchen an jenem Nachmittag nachgegangen. In zweien davon seien ein 17- und ein 22-jähriger Asylbewerber ermittelt worden, die tatverdächtig seien. Die Ermittlungsergebnisse würden demnächst der Staatsanwaltschaft in Stuttgart übergeben. In den restlichen vier Fällen konnten keine Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Außerdem laufen dem Sprecher zufolge Anzeigen gegen zwei junge Männer, die im Rahmen des Tumults mit rund 30 Badegästen negativ auffielen. Ihnen werde Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen.

Vermittlung von Normen und Werten

Die Stadt will indes nicht nur mit dem Sicherheitsdienst derartigen Vorkommnissen vorbeugen. Es werde von Ehrenamtlichen, aber auch von öffentlicher Seite viel unternommen, um den jungen Männern aus den fremden Ländern „die in Deutschland geltenden kulturellen Normen und Werte zu vermitteln“, heißt es in einer Erklärung der Verwaltung. Beispielsweise erklärten im Freibad seit Beginn der Badesaison Tafeln mit Piktogrammen und mehrsprachigen Erklärungen die Baderegeln. In Deutschkursen werde zusätzlich „Wissen über die geltende Rechtsordnung und die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Lebens – besonders im Umgang mit Frauen und Mädchen – vermittelt“.

Wie berichtet, war die Polizei am 20. Juli zunächst wegen eines 17-jährigen Flüchtlings ins Freibad gerufen worden, der sich partout nicht an die Sicherheitsregeln des Bads halten wollte und sich gegen einen Verweis sperrte. Als er keine Angaben zu seiner Person machen wollte, sollte er auf das Revier mitgenommen werden. Auch dagegen sträubte er sich, worin er durch mehrere Badegäste bestärkt wurde, die die Beamten übel beschimpften. Zudem wurde ein Bademeister am Hals gepackt und zu Boden gestoßen. Während dieses Einsatzes waren die Beamten dann von anderen Badbesuchern auf die sexuellen Übergriffe aufmerksam gemacht worden.