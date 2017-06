Kirchheim Maskierter Mann überfällt 62-Jährige in ihrer Wohnung

Von jüv 02. Juni 2017 - 17:19 Uhr

Kirchheim - Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchheimer Wollmarktstraße eine 62-jährige Frau überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer kurz nach 9 Uhr auf der Hauptstelle der Volksbank am Marktplatz gewesen und dann auf dem direkten Weg nach Hause gegangen. Als sie wenig später ihre Wohnung wieder verlassen wollte, stand plötzlich ein maskierter Mann vor ihr, der ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte, sie in die Wohnung zurückdrängte und mit Fäusten auf sie einschlug. Dann nahm ihr der Täter ihre Handtasche mit 100 Euro Bargeld und ein Handy ab. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der etwa 1,65 Meter große und schwarz gekleidete Räuber sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einer schwarzen Wollmütze maskiert, in die er Sehschlitze geschnitten hatte. Er flüchtete unerkannt. Die Polizei, Telefonnummer 0 70 21/50 10, bittet um Hinweise.