Kirchheim Auto vor Kita ausgebrannt

Von ber 22. März 2017 - 17:04 Uhr

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Floriansjüngern im Einsatz.Foto: dpa

Schreck in der Morgenstunde: Vor den Augen von Kindergartenkindern und Erzieherinnen hat ein Vater am Mittwoch versucht, seinen brennenden Ford zu löschen.

Kirchheim - Einen Feuerwehreinsatz mit Blaulicht und Martinshorn haben am Mittwochmorgen die Jungen und Mädchen samt Erzieher in einer Kindertagesstätte in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) miterlebt. Ein 34-Jähriger hatte mit einem Ford Focus seinen Filius kurz vor acht Uhr in dem Kindergarten in der Tannenbergstraße abgeliefert. Bei der Fahrt dorthin stellte der Mann bereits einen verdächtigen Geruch fest.

Als er anschließend wieder losfuhr, schlugen Flammen aus dem Bereich des Lenkrads heraus. Der 34-Jährige hielt sofort an und versuchte mit Feuerlöschern aus der Kindertagesstätte den Brand zu löschen. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Wagen kurz darauf vollständig brannte und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Floriansjünger rückten mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus.

An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an dem alten Auto. Laut der Polizei bestand für die Kleinen zu keiner Zeit eine Gefahr.