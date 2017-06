Kirchberg an der Iller Junger Mann im Badesee ertrunken

Von red/dpa 12. Juni 2017 - 16:32 Uhr

Einen tragischen Unfall meldet die Polizei aus dem Landkreis Biberach. Foto: dpa

In Kirchberg an der Iller ist ein junger Mann am Sonntagnachmittag in einem Badesee ertrunken. Private Helfer und die Wasserwacht hatten den leblosen Mann geborgen.

Kirchberg an der Iller - Ein 25-Jähriger ist beim Baden in Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) ertrunken. Der junge Mann habe wahrscheinlich gesundheitliche Probleme gehabt, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei am Sonntagnachmittag in den Badesee im Ortsteil Sinningen gegangen und habe wenig später um Hilfe gerufen.

Die von privaten Helfern unterstützte Wasserwacht barg den leblosen Körper. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen.