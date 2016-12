Kinos in Deutschland Die Filme mit den meisten Zuschauern in 2016

Von red/dpa/loj 29. Dezember 2016 - 11:34 Uhr

Der Verband der deutschen Filmverleiher hat zum Jahresende Bilanz gezogen. Nun steht fest, welche Filme im Jahr 2016 die meisten Zuschauer hatte.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder der Tod des Kinos prophezeit wurde, so wie zuletzt bei der Revolution der Flachbildschirme, die gelegentlich Kleinkino-Format erreichen, strömen immer noch jedes Jahr Millionen Filmfreunde in die deutschen Lichtspieltheater.

Mehr zum Thema

Der Verband der Filmverleiher hat nun bilanziert und die Zuschauerzahlen der in deutschen Kinos gezeigten Filme für das Jahr 2016 zusammengestellt. Das Ranking beruht auf den vom Verband erhobenen Besucherzahlen zu erstaufgeführten Filmen in rund 1600 Spielstätten in Deutschland zwischen dem 1. Januar und dem 27. Dezember 2016 sowie den Kino Charts von Media Control.

In unserer Bildergalerie haben wir die Top Ten der meistgesehenen Filme in den deutschen Kinos zusammengestellt.