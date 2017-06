Kinokritik zu „Mein neues bestes Stück“ Lackaffen, Mäuschen und ein Instant-Penis

Von Sabine Fischer 09. Juni 2017 - 09:13 Uhr

Das war mal eine Welle im Kino: Körpertauschkomödien. Erwachsene wurden über Nacht zu Kindern, Kinder zu Erwachsenen, Männer zu Frauen. Spät kommt nun die Französin Audrey Dana mit „Mein neues bestes Stück“ daher, in dem eine Frau zumindest stellenweise zum Mann wird.





Stuttgart - Jeanne ist mit den Nerven am Ende. Gerade hat die semi-erfolgreiche Architektin eine fiese Scheidung hinter sich, nun verliert sie zu allem Übel auch noch das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Kinder. Kein Wunder, dass sie auf das andere Geschlecht erst mal nicht gut zu sprechen ist. Ohne einen Schwanz, klagt sie eines Abends ihrem Spiegelbild, könne man im Leben sowieso nichts werden. Prompt donnert ein Gewitter, und in einer Komödie gibt solch verdächtiges Himmelsgerumpel ja meist den Startschuss für etwas vage Übernatürliches, das die Macher nicht so richtig erklären wollen. Jeannes Selbstmitleid rächt sich. Über Nacht wächst ihr ein Penis.

„Mein neues bestes Stück“, Audrey Danas alberne Abwandlung klassischer Körpertausch-Komödien, gibt sich Mühe, auf dieser Grundlage vermeintliche Geschlechterklischees aufzubrechen. Blöderweise zementiert sie die dabei aus Versehen. Nicht genug, dass Männer- und Frauenbilder in prolliger Mario-Barth-Gedächtnisgeste plump ausgestellt werden: Es existieren hier beispielsweise einzig die Typen „dauergeiler Lackaffe“ und „Mäuschen, das sich in der Öffentlichkeit nicht zu reden traut“. Obendrein zeichnet die Komödie ein fast schon trauriges Bild von Emanzipation.

Statt sich aufzurappeln und mit ihrer Situation klarzukommen, braucht Jeanne natürlich erst einen Instant-Penis, bevor sie sich wie ein „richtiger Kerl“ verhält, sich durchsetzt und auf die Idee kommt, dass man auf einer Baustelle vielleicht besser nicht in High Heels herumstöckelt. So wird die Hommage an ein erfülltes Leben fernab jeglicher Geschlechterdefinition leider schnell zum Rummelplatz längst überholter Ideen.

Hier gibt es den Trailer zu sehen:

Mein neues bestes Stück. Frankreich, Belgien 2016. Regie: Audrey Dana. Mit Audrey Dana, Murielle Magellan. 97 Minuten. Ab 12 Jahren.