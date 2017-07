King-of-Pop-Tochter Paris Jackson Oben ohne auf der Suche nach Spiritualität

Von (the/spot) 30. Juli 2017 - 19:19 Uhr

Paris Jackson hat kein Problem mit ihrem nackten Körper Foto: XPX/starmaxinc.com/ImageCollect

Sexy Sinnsuche: Bei einem spirituellen Retreat ließ King-of-Pop-Tochter Paris Jackson die Hüllen fallen.

Bereits in den wilden Sechzigern pilgerten die Hippies auf der Suche nach Spiritualität in die Natur. Paris Jackson (19) hat offenbar großen Gefallen an dem Lebensstil von damals gefunden und sich eine Auszeit abseits der Großstadt gegönnt. Eindrücke von ihrem spirituellen Retreat postete die Tochter von Michael Jackson (1958 - 2009, "Earth Song") auf ihrem Instagram-Account. Doch auf den Schnappschüssen gibt es nicht nur Räucherstäbchen und goldglänzende Buddha-Statuen zu sehen, sondern auch Paris oben ohne...

Sie wollen Ihren Alltag spiritueller gestalten und entschleunigen? Hier können Sie Bücher zum Thema bestellen

So postete die 19-Jährige zum Beispiel ein Foto, das sie in einer Batik-Hose und ohne Oberteil von hinten vor einer Buddha-Statue kniend zeigt. Auf einem weiteren Bild sitzt Paris Jackson oben ohne im Fersensitz in einem Tipi und hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Paris auf Instagram oben ohne präsentiert. Im Mai hatte sie in einem langen Kommentar auf Instagram erklärt, dass Nacktheit für sie eine Bewegung sei, die für "zurück zur Natur", "Ausdruck von Freiheit" und "gesünder leben" stehe. "Nackt zu sein, ist das was uns zu Menschen macht", so die 19-Jährige, die inzwischen auch als Model arbeitet. "Es hilft mir, mich mehr mit Mama Gaia verbunden zu fühlen. Ich bin üblicherweise nackt, wenn ich im Garten arbeite."