Kinderbetreuung in Korntal-Münchingen Rot-Kreuz-Räume werden zum Hort

Von Berkan Çakır 11. Mai 2017 - 17:41 Uhr

Die Nachfrage nach Hortbetreuungsplätzen steigt.Foto: dpa

Zu viele Anmeldungen in der Hortbetreuung: Eine Gruppe von sieben bis zehn Kindern zieht provisorisch an den Feuerseeweg. Dort sollen sie spätestens im Sommer 2018 wieder ausziehen können.

Korntal-Münchingen - Weil es in diesem Jahr zu viele Anmeldungen in der Hortbetreuung gibt, muss die Stadt neue Betreuungsräume bereitstellen. Interimsweise soll hierfür das DRK-Gebäude am Korntaler Feuerseeweg dienen. Das hat der Gemeinderat in Korntal-Münchingen bei seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich beschlossen. Aufgrund der steigenden Nachfrage soll für die Betreuung der Grundschüler an vier Wochentagen zudem eine halbe Stelle geschaffen werden.

Insgesamt stehen im Hort in Korntal 70 Plätze zur Verfügung. Für die Tage von Montag bis Freitag waren es nach der Anmeldezeit mindestens 15 Kinder zu viel, die hätten betreut werden müssen. Nach der Auswertung der Arbeitsbescheinigungen der Eltern – die Kommune stellt so fest, ob tatsächlich dringend ein Hortbedarf besteht – konnte die Verwaltung zwar die Überzahl der Kinder, die Anspruch auf einen Hortplatz haben, auf sieben bis zehn verringern. Weil diese in den bestehenden Räumlichkeiten mit dem vorhandenen Personal nicht betreut werden können, war die Verwaltung auf der Suche nach neuen Räumen.

Im Sommer 2018 soll die Gruppe in die Teichwiesenschule

Die DRK wäre bereit, den Umzug vom Feuerseeweg 8 in die Siebenbürgenstraße zu beschleunigen. „Das DRK zeigte sich kooperativ“, sagte der Fachbereichsleiter Jörg Henschke. Dann stünden sowohl der Jugend- als auch der Schulungsraum, der nachmittags zur Hausaufgabenbetreuung genutzt wird, zur Verfügung. „Wir müssen dafür nur sehr wenig Geld in die Hand nehmen“, so Henschke. Die Räume seien in einem guten Zustand und könnten ohne großen Aufwand genutzt werden. Lediglich ein Rauchmelder und eine Rauchschutztür müssten dafür angebracht werden. Die Kosten lägen unter 5000 Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass spätestens vom Sommer 2018 an in der Teichwiesenschule wieder Räume zur Betreuung verfügbar sein werden – vorausgesetzt, die Förderschule wird bis dahin nach Münchingen verlegt. Die DRK-Räume sollen den Kindern also nur als Provisorium dienen.

In Münchingen reichen die Kapazitäten aus

„Für keinen von uns ist es überraschend, dass der Bedarf steigt“, sagte Merten Schrempp von der SPD-Fraktion und verwies auf die Prognosen der Arbeitsgruppe zu einer möglichen Ganztagsschule, in denen der steigende Bedarf vorausgesagt wurde. Er freue sich, dass das DRK in Korntal Raum für den steigenden Bedarf schaffe. Die Freien Wähler betonten, dass die DRK-Lösung wohl die kostengünstigste Möglichkeit gewesen sei. Martin Hönes, Fraktionsvorsitzender der CDU, sagte, dass es ohne eine Stellenerhöhung nicht gehe. „Wir brauchen die Stelle, wenn wir die Qualität in der Hortbetreuung weiterhin halten wollen“, sagte Hönes.

Im Stadtteil Münchingen haben sich 95 Familien zur Hortbetreuung angemeldet. Auch hier lagen mehr Anmeldungen vor als Plätze (insgesamt 80) zur Verfügung stehen. Eine zusätzlicher Raum ist allerdings nicht nötig. Die Auswertung der Arbeitsbescheinigungen habe ergeben, dass die vorhandenen Platzkapazitäten ausreichten, um den Betreuungsbedarf zu decken.

Für die Kernzeitbetreuung liegen sowohl in Korntal als auch in Münchingen jeweils 70 Anmeldungen vor, so dass diese für das kommende Schuljahr komplett ausgebucht sind.