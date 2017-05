Kicks’n’Coffee im Wizemann Sneakers, Stöbern, Schlemmen

Von ps 14. Mai 2017 - 16:03 Uhr

Sneakers, soweit das Auge reicht, gab es auf der Turnschuh-Messe Kicks’n’Coffee im Wizemann. Sneakers-Fans stöberten durch Turnschuh-Schätze. Snacks und Tombola gehörten in diesem Jahr auch dazu.





Stuttgart - Am Samstag ist es soweit gewesen: Das Herz der Sneakers-Liebhaber schlug höher, als die Turnschuh-Messe Kicks’n’Coffee wieder in der Eventlocation Im Wizemann an den Start ging.

Von 12 bis 18 Uhr durfte auf rund 800 Quadratmetern geschaut, gestöbert und geschlemmt werden. Viele Tische mit Turnschuhen von privaten Ausstellern standen ebenso bereit wie eine Tombola mit tollen Gewinnen. Hungrig musste auch niemand bleiben. Bei den vielen Ständen blieb kein Essenswunsch offen.

Ziel des Veranstalters war es Sneakerfans aus Süddeutschland und den angrenzenden Ländern eine Plattform zu bieten, die sie nutzen können um sich und ihre Sammlungen einem sneaker-affinen oder generell interessierten Publikum zu präsentieren.