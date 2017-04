Ketsch Wild gewordener Bulle greift Bauern an

Von red/dpa/lsw 09. April 2017 - 17:00 Uhr

Der Bauer muss ins Krankenhaus.Foto: dpa

Ein Bauer wird in Ketsch von einem Bullen angegriffen und schwer verletzt. Sein Sohn kann noch schlimmeres verhindern.

Ketsch - Ein wild gewordener Bulle hat in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) einen Bauern angegriffen und schwer verletzt. Der Sohn des 49-Jährigen hat dabei nach Polizeiangaben vom Sonntag womöglich noch Schlimmeres verhindert, indem er den Bullen mit einer Mistforke abdrängte.

Der Vorfall ereignete sich, als der Bauer in einem umzäunten Bereich ein neugeborenes Kalb versorgte. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach dem Zwischenfall am Freitagabend in ein Mannheimer Krankenhaus.