Kernen-Rommelshausen Großbrand fordert Verletzte und immensen Sachschaden

21. Dezember 2016 - 07:46 Uhr

Zwei Verlezte und ein immenser Sachschaden sind die Bilanz eines Großbrandes, der in der Nacht zum Mittwoch im Industriegebiet von Kernen ausgebrochen ist. Außerdem musste die Bahnstrecke gesperrt werden. Die Feuerwehr kämpft noch gegen die Flammen.





Kernen-Rommelshausen - Ein Großbrand ist in der Nacht zum Mittwoch in einem metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet von Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) ausgebrochen. Dabei wurden zwei Männer verletzt und es entstand Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge wohl im Millionenbereich bewegt. Dies meldet die Polizei.

Der Brand wurde gegen 4.15 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren von Kernen und Fellbach rückten mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens in die Straße „Auf der Höhe“ aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer schon auf eine in dem Gebäude befindliche Wohnung übergegriffen, in dem ein Vater mit seinem Sohn lebt. Einer der beiden Männer erlitt schwere Verletzungen, der andere leichte.

Der Brand breitete sich auch auf andere Gebäude aus, die Feuerwehr kämpft noch immer gegen die Flammen. Mehrere Polizeibesatzungen befinden sich ebenfalls vor Ort. Die Straße „Auf der Höhe“ sowie die Max-Eyth-Straße mussten komplett gesperrt werden. Außerdem musste die in der Nähe liegende Bahnstrecke gesperrt werden, weil die Einatzkräfte ihre Schläuche über die Gleise legen mussten. Näheres dazu in unserem Störungsmelder.

Zur Brandursache können Feuerwehr und Polizei nocht nichts sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.