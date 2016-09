Letizia, Mary, Harry und Co. Royaler Glamour und strahlendes Lächeln

11. September 2016

Von Königin Letizia bis Kronprinzessin Mary von Dänemark: Royals scheinen ein ziemlich entspanntes und vor allem glamouröses Leben zu führen. Dabei ist das ständige Lächeln und Winken ein echter Knochenjob.





Stuttgart - Sie lassen sich den ganzen Tag über bedienen, schlürfen auf eleganten Bällen teure Drinks und lernen Stars und Sternchen kennen: Royals wie Herzogin Kate, Prinz William, Kronprinzessin Victoria von Schweden, ihre Schwägerin Sofia, Königin Máxima der Niederlande oder König Felipe von Spanien scheinen ein ziemlich entspanntes und vor allem glamouröses Leben zu führen. Keine Einkäufe im Supermarkt, keine Hetze auf dem Weg zur Arbeit und vor allem keine Hausarbeit.

Dabei kann der royale Alltag auch ein echter Knochenjob sein. Immerhin jetten die gekrönten Häupter unablässig durch die Welt, schütteln Hände in Indien, taufen am nächsten Tag ein Schiff in Neuseeland und spielen kurz darauf mit Kindern in Afrika Fußball.

Und bei allem gilt: ein glamouröser Auftritt und ein strahlendes Lächeln sind ein Muss, auch wenn die Mundwinkel schmerzen.

