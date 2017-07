Kate und Williams Europareise Die schönsten Looks der Herzogin

Von naf 21. Juli 2017 - 17:29 Uhr

Kate ist zwar nur wenige Tage mit Prinz William durch Deutschland und Polen gereist, doch auch dieses Mal hat sie es geschafft, die Menschen für sich zu begeistern – mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Stil. Ein Rückblick auf die Looks der Herzogin.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Egal ob beim Empfang am Brandenburger Tor, beim Brezelbacken in Heidelberg, beim Rudern auf dem Neckar oder bei einer ICE-Fahrt: Herzogin Kate hat bei ihrer gemeinsamen Reise durch Deutschland und Polen mit Ehemann Prinz William in den vergangenen Tagen wieder einmal alle in ihren Bann ziehen können. Das lag jedoch nicht nur an ihrer Herzlichkeit, die sie etwa in den vielen Gesprächen mit Kindern und Bürgern unter Beweis stellen konnte, sondern auch an ihrer Outfitwahl.

Wählte sie beim Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers in Danzig ein zurückhaltendes Kleid, setzte sie beim Ruderrennen auf dem Neckar auf Jeans, Sweatshirt und Sneakers. Mal bieder, mal sportlich, aber immer elegant präsentierte sie sich bei den einzelnen Stationen der Reise mehrmals am Tag in neuen Looks. Zeit für einen Rückblick auf die Outfits der Herzogin. In unserer Bildergalerie haben wir eine Auswahl zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.