Kate und William in Berlin Royal Hi!

Von Simone Höhn 19. Juli 2017 - 17:23 Uhr

Der dreijährige George ist müde, das ist das erste, was die Deutschen am Mittwoch von den jungen Royals zu sehen bekommen. Queen-Enkel William und seine Frau Kate treffen die Kanzlerin und schreiten durchs Brandenburger Tor – schöne Bilder in rauen Brexit-Zeiten.





Berlin - Mittwoch, 12:04 Uhr, Flughafen Berlin-Tegel: das britische Herzogenpaar betritt deutschen Boden. Nach strengem Zeitplan arbeiten sie sich – Kate in Europablau und auf hohen Hacken, William im feinen Zwirn – bei sengender Hitze durch das stramme Tagesprogramm. Steifheit, Inszenierung und Abschirmung zum Trotz: die Berliner jubeln. Ein Familienmitglied hat die Herzen jenseits von Protokoll und Etikette beinahe noch auf der Flugzeugtreppe erobert. Unsere Schnappschüsse fürs royale Fotoalbum – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

