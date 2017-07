Kate und William in Berlin Auch britische Royals reisen mit dem ICE

Von red/dpa 21. Juli 2017 - 11:46 Uhr

Nicht mit dem Flieger und auch nicht mit dem Auto: Wie die meisten anderen auch, reisen Kate und William am Freitagvormittag mit dem ICE von Berlin nach Hamburg, um dort ihre Deutschlandreise zu beenden.





Berlin/Hamburg - Prinz William und seine Frau Kate (beide 35) sind mit dem ICE aus Berlin nach Hamburg abgereist. Das Paar stieg zum Erstaunen von Bahnreisenden am Freitagvormittag im Hauptbahnhof in den Zug. Sie fuhren im ersten Wagen in der ersten Klasse. Damit begann für den Queen-Enkel und die Herzogin die letzte Etappe des dreitägigen Deutschlandbesuchs. Kate trug ein lila-farbenes Kleid, William einen Anzug. Die Kinder waren nicht zu sehen.

In Hamburg stehen zwischen 13 und 17 Uhr drei Stationen auf dem Plan - allesamt laut offiziellem Programm ohne die Kleinen. Erst kurz vor dem Rückflug nach London, zu dem die Familie vom Airbus-Gelände aufbricht, sollen der kleine Prinz George (3) und seine Schwester Charlotte (2) wieder dabei sein.