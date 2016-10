Katastrophenfälle Land startet Warn-App „Nina“

Von red/dpa/lsw 07. Oktober 2016 - 13:36 Uhr

Bei Katastrophen werden die Menschen in Baden-Württemberg jetzt über die Smartphone-Warn-App „Nina“ alarmiertFoto: dpa

Das Land startet die kostenlose App „Nina“, über die man sich Warnmeldungen vom Unwetter über Großbrände bis zum Amoklauf auf das Smartphone senden lassen kann.

Stuttgart - Sirenen waren gestern – bei Katastrophen werden die Menschen in Baden-Württemberg jetzt über die Smartphone-Warn-App „Nina“ alarmiert. Innenminister Thomas Strobl (CDU) startete am Freitag in Stuttgart das kostenlose Angebot, über die man sich Warnmeldungen vom Unwetter über Großbrände bis zum Amoklauf auf das Smartphone oder das Tablet senden lassen kann. Auch aktuelle Hochwasserinfos sind dort abrufbar.

Strobl sprach von der „Sirene in der Hosentasche“. Andere Bundesländer nutzen bereits die Warn-App Katwarn. Landespolizeipräsident Gerhard Klotter kündigte zudem an, dass zum Jahresende alle Polizeidirektionen im Land auch auf Facebook und Twitter aktiv sein werden.