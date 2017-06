Brand-Katastrophe in London Der Zorn in der Stunde der Not ist groß

Von Peter Nonnenmacher 15. Juni 2017 - 20:15 Uhr

Nach dem Großbrand in einem Londoner Hochhaus steigt die Zahl der Toten weiter an, 17 sind es bisher offiziell. Dabei fehlte es nicht an Warnungen. Einige Mieter hatten ein solches Desaster geradezu erwartet. Aber niemand beachtete sie.





London - Noch 36 Stunden nach dem Ausbruch des katastrophalen Feuers im Grenfell Tower-Block in London züngelten Donnerstagnachmittag in mehreren Wohnungen noch immer ein paar Flammen. Dutzende von Menschen, darunter viele Kinder, sollen beim Brand des 24-stöckigen Wohnblocks in der Nacht zuvor ums Leben gekommen sein. Aus Angst, dass Teile des Gebäudes einbrechen könnten, hielten sich am Donnerstag nur kleine Gruppen der Londoner Feuerwehr dort auf. Zuvor waren Rettungskräfte unter Einsatz des eigenen Lebens bis zu den obersten Stockwerken durchgedrungen, um nach Überlebenden zu suchen.

Zwischen 400 und 600 Personen sollen sich in der Nacht des Feuers in dem Block im Londoner Stadtteil Nord-Kensington befunden haben. Viele von ihnen galten am Donnerstag als vermisst. Es werde „wohl Wochen“ dauern, bis man über die wahre Zahl der Opfer Klarheit habe, machte der Londoner Polizeikommandant Stuart Cundy deutlich. Der Brand, fügte er hinzu, sei „von einer beispiellosen Dimension“ gewesen. Das Feuer, das in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Uhr ausgebrochen war, hatte auf einer der unteren Etagen begonnen. Es ergriff binnen einer halben Stunde vom gesamten Gebäude Besitz. Vor allem auf den oberen Stockwerken fanden sich die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen, weil das Treppenhaus sich schnell mit schwarzem Qualm füllte. Wer zu lange zögerte, war abgeschnitten vom Fluchtweg zum Erdgeschoss. Viele der Eingeschlossenen wurden in brennenden Fensterrahmen gesichtet, in denen sie verzweifelt nach Hilfe riefen. Einige sprangen aus den Fenstern oder warfen ihre Kinder in die Tiefe. Augenzeugen sprachen von „horrenden Szenen“ zwischen ein Uhr und vier Uhr in der Nacht.

Fieberhaft suchen Menschen nach Vermissten

Am Donnerstag bestätigte die Polizei den Tod von 17 Personen. Die Rettungsmannschaften warnten aber davor, dass die Zahl der Opfer wesentlich höher liegen werde. Auch am Donnerstag suchten Angehörige und Freunde noch fieberhaft nach vermisst gemeldeten Personen in der Umgebung und in den sechs Kliniken, in die mehr als 70 Patienten eingeliefert worden waren. Eine der vielen schrecklichen Geschichten, die nach und nach ans Tageslicht kamen, war die der Eltern des kleinen Issac Shawo, die in der Nacht des Brands mit dem fünfjährigen Isaac und seinem dreijährigen Bruder Luca aus dem 18. Stockwerk die Treppe hinunterstürmten. Isaac hielt die Hand eines Nachbarn fest, ging aber verloren im Rauch und Gedränge. Er ist seither nirgendwo aufgetaucht. Seine Mutter, Genet Shawo, will nicht glauben, dass ihr Kleiner umgekommen sein soll. „Ich will nicht das Schlimmste befürchten“, sagte sie einem örtlichen Reporter. „Ich hoffe und bete noch immer für ihn.“ Im Feuer habe der Junge ihr zugerufen, dass er nicht sterben wolle: „Ich bin zu allen Notzentren gerannt, in allen Krankenhäusern gewesen. Aber niemand weiß etwas von ihm.“

Auch am Donnerstag noch fegten Aschebrocken und Stücke der Außenverschalung des Gebäudes durch die Straßen von Kensington. Ein stechender Geruch lag über diesem Teil der Stadt. Kirchen, karitative Verbände und spontan herbeigeströmte Freiwillige versuchten, die nach ihren Familien Fahndenden zu trösten und den Geretteten ein Dach überm Kopf zu verschaffen und sie mit Kleidern und Lebensmitteln zu versorgen. Zeitweise schleppten Mitbürger so viel an, dass sie abgewiesen werden mussten – weil es nicht genug Platz für die Berge angelieferter Dinge gab.

Kritik an Politik und Verwaltungskonzern

Diejenigen, die solche Hilfsaktionen in Eigenregie zu koordinieren suchten, klagten darüber, dass in den Stunden der größten Not seitens des Gemeinderats oder der Regierung „kein Mensch“ die Verantwortung übernommen habe. Der konservative Vorsitzende des Gemeinderats von Kensington und Chelsea, Nicolas Paget-Brown, fand lediglich Zeit für ein Interview mit der BBC, in dem er, mit dem Rücken zum brennenden Tower, seine Administration gegen den Vorwurf grober Verletzung der Bau-Aufsichtspflicht verteidigte. Einer der Anwohner rief ihm empört zu: „Paget-Brown, du hast Blut an den Händen.“

Der Zorn der Menschen richtet sich zugleich gegen den für die Blocks zuständigen Verwaltungskonzern Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), der angeblich über Jahre hin Warnungen vor einem akuten Brandrisiko ignoriert hatte. Seit Langem nämlich, klagen Mitglieder der Mieter-Selbsthilfegruppe Grenfell Action Group, habe die KCTMO wiederholte Klagen über Feuerrisiken „schlicht abgetan“. Dabei sei die Managementorganisation, eine der größten im Lande, auf alle möglichen Gefahren hingewiesen worden – wie auf riskant platzierte Boiler, bedenkliche Gasleitungen im Hausgang, herumliegenden Müll, fehlende Sprinkleranlagen und den Mangel an Notausgängen in diesem und anderen Blocks. Noch im November hatte die Gruppe erklärt: „Es ist ein wahrhaft schauerlicher Gedanke, aber die Grenfell-Aktionsgruppe ist fest davon überzeugt, dass nur eine Katastrophe die Unfähigkeit und Inkompetenz unserer Vermieterin, der KCTMO, ans Tageslicht bringen wird.“