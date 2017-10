Kassel Pietro Lombardi bricht Auftritt wegen Massenpanik ab

Von (rto/spot) 02. Oktober 2017 - 21:43 Uhr

Hatte offenbar nicht mit dem Ansturm gerechnet: Pietro Lombardi Foto: imago/Gartner

Pietro Lombardi schwimmt auf zurzeit einer Erfolgswelle. Doch nun musste er wegen einer Massenpanik eine Autogrammstunde in Kassel vorzeitig abbrechen.

Pietro Lombardi (25) und Kay One (33) lieferten mit ihrem Song "Señorita" einen späten Sommer-Hit ab, der dennoch die Herzen der Fans im Sturm eroberte. Momentan schwimmt der Sänger auf einer wahren Welle des Erfolgs. Doch welche Schattenseiten der Ruhm mit sich bringt, musste der 25-Jährige nun am Wochenende erleben. Bei einem Auftritt in Kassel kam es zu einer Massenpanik. Der Auftritt wurde vorzeitig abgebrochen.

6.000 Fans waren nach Kassel gekommen, offenbar zu viel für die engagierte Sicherheitsfirma, die den Sänger nach einem kurzen Live-Auftritt bat, die geplante Autogrammstunde im Anschluss abzubrechen. Auf Instagram schrieb der 25-Jährige: "Gänsehaut. 6.000 Fans in Kassel unglaublich. Es tut mir vom Herzen leid, dass die Autogrammstunde nicht stattfinden konnte. Die Gesundheit geht natürlich vor und die Sicherheit meiner Fans ebenso! Ich bin mir sicher wir werden so schnell wie möglich wieder einen Termin finden, um das wiedergutzumachen." Verletzt wurde zum Glück niemand.

