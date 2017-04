Karten zu gewinnen Großes Damentennis beim Porsche Grand Prix in Stuttgart

Von pav 19. April 2017 - 14:11 Uhr

Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber schlägt auch 2017 in Stuttgart auf.Foto: dpa

In diesen Tagen gastiert die Weltelite des Damentennis wieder in Stuttgart – neben dem Fed-Cup-Duell Deutschland gegen Ukraine steht natürlich auch in diesem Frühjahr der traditionsreiche Porsche Grand Prix auf dem Programm. Wir verlosen Karten.

Stuttgart - An diesem Wochenende ist es wieder einmal soweit: Die Sportstadt Stuttgart erwartet ihr nächstes Highlight, wenn Angelique Kerber und Co. in der Porsche Arena um den begehrten WTA-Titel spielen – und ganz nebenbei einen Sportwagen einheimsen können. Mit dabei sind unter anderem auch Lokalmatadorin Laura Siegemund sowie Weltstar Maria Scharapowa, die just in der Landeshauptstadt ihr Comeback im Profizirkus feiert.

Turnier-Tickets zu gewinnen

Mit ein wenig Glück können auch Sie bei diesem sportlichen Großereignis hautnah dabei sein und die besten Tennis-Spielerinnen der Welt in Stuttgart erleben. In Kooperation mit Britax-Römer verlosen wir je 1x2 Karten für den Porsche Tennis Grand Prix am 22. und 23. April. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie uns eine Mail mit dem Betreff „Tennis in Stuttgart“ an gewinnspiel@sir.zgs.de. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern.

Teilnahmeschluss ist der 20. April. Die Gewinner erhalten ihre Tickets postalisch zugesandt. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.