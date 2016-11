US-Wahl 2016 Der aktuelle Stand der Auszählungen

Wer tritt die Nachfolge von Präsident Barack Obama an? In den USA findet am 8. November die US-Wahl statt. Hillary Clinton und Donald Trump kämpfen um den Einzug ins Weiße Haus. Hier gibt es immmer live den aktuellen Stand der Auszählungen.

So läuft die US-Wahl 2016

DIENSTAG, 8. November 6 Uhr: - Tradition zum Auftakt des Wahltags: Das Dorf Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire gibt bereits kurz nach Mitternacht («Eastern Time») das Ergebnis seiner Handvoll Wähler bekannt. - Die Bürger von Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter in der langen Reihe der Staaten. Die Inselbewohner können ihre Stimme von 18 Uhr MEZ bis 5 Uhr morgens abgeben. In Alaska sind die Wahllokale von 17 Uhr MEZ bis 6 Uhr geöffnet. Mit ihrer Schließung im nördlichsten Bundesstaat ist die US-Wahl beendet.

MITTWOCH, 9. November 0 Uhr: - Jetzt laufen die ersten Prognosen über den Ausgang der Wahl in einzelnen Staaten über die Fernsehsender. - Die Wahlurnen in weiten Teilen von Indiana und Kentucky werden versiegelt.

2 Uhr: - Bis zu diesem Zeitpunkt können die Wähler in der Hauptstadt Washington ihr Kreuz machen.

3 Uhr: - Jetzt schließen die Wahllokale in New York, Heimatstadt und -staat Hillary Clintons und Donald Trumps. Außerdem die Staaten mit «Central Time». - Der Staatengürtel mit «Mountain Time» schließt seine Wahlen ab. Dazu zählt etwa Arizona.

5 Uhr: - Der wichtigste Staat mit «Pacific Time» ist Kalifornien. Wenn die Wahllokale dort um 20 Uhr Ortszeit schließen, ist es in Deutschland 5 Uhr in der Früh.

5.13 Uhr: - Das war in der Wahlnacht 2012 der Moment, in dem drei US-Fernsehsender Barack Obama zum sicheren Sieger erklärten. - Donald Trump und Hillary Clinton werden aller Voraussicht nach in New York sein. Etwa ein Drittel aller Wähler gibt seine Stimme per Briefwahl ab, viele Staaten ermöglichen auch eine persönliche Stimmabgabe vor dem Wahltag.