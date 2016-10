Karlsruher SC gegen VfB Stuttgart Diese Elf schickt Wolf ins Rennen

Von Heiko Hinrichsen 30. Oktober 2016 - 12:43 Uhr

Am elften Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart beim Karlsruher SC an. Mit dieser Mannschaft will der VfB den badischen Erzfeind bezwingen.





Karlsruhe - Seine Aufstellung hat der VfB-Cheftrainer Hannes Wolf im Vergleich zum Pokalspiel in Mönchengladbach (0:2) auf zwei Positionen geändert.

Für Boris Tashchy und Florian Klein stehen der Rückkehrer Kevin Großkreutz und zum ersten Mal überhaupt der Innenverteidiger Marcin Kaminski in der Startelf. Die taktische Grundordnung ist dagegen neu.

Vor Mitch Langerak im Tor stehen erstmalig in der Dreierkette Kaminski, Toni Sunjic und Timo Baumgartl. Das Mittelfeld bilden im Zentrum Christian Gentner und Matthias Zimmermann. Auf den Flügeln spielen Kevin Großkreutz (rechts) und Emiliano Insua (links). Ganz vorne spielen Carlos Mané (rechts), Takuma Asano (links) und Berkay Özcan in der Mitte.