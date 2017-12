Karlsruher Eislaufbahn Sperrung aufgehoben – Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei hatte das Gelände rund um die Eislaufbahn abgesperrt. Foto: dpa

Nachdem eine Zeugin ein verdächtiges Telefongespräch mitangehört hatte, verständigte sie die Polizei. Diese räumte in Karlsruhe die Eislaufbahn, durchsuchte das Gelände und gibt schließlich Entwarnung.

Karlsruhe - In der Karlsruher Innenstadt hat es am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei gegeben, nachdem eine Zeugin auf der Toilette ein verdächtiges Telefongespräch mitgehört haben will. Eine Eislaufbahn und die nähere Umgebung wurden komplett geräumt und abgesperrt, wie die Polizei mitteilte - es sei aber nichts Verdächtiges entdeckt worden. 150 Menschen wurden nach Hause geschickt, als die Polizei eintraf. Mehrere Sprengstoff-Spürhunde waren im Einsatz.

Die Polizei rief über den Kurzmitteilungsdienst Twitter zwischenzeitlich dazu auf, die Gegend rund um die Eislaufbahn zu meiden. Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe befindet sich nach Angaben des Pressesprechers etliche hundert Meter entfernt von der Eislaufbahn „Eiszeit“, die auf dem Schlossplatz aufgebaut ist.

Die Zeugin hatte laut Polizei auf der Toilette ein Telefongespräch mitangehört, wonach es eine Gefährdung gebe: Der Anrufer solle gesagt habe, dass er deswegen gehen müsse. Die Frau rief daraufhin die Polizei.