Karlsruhe Lkw-Fahrer von eigenem Fahrzeug totgedrückt

Von red/dpa 12. Januar 2017 - 17:07 Uhr

Karlsruhe - Ein Lkw-Fahrer ist beim Entladen an einem Karlsruher Supermarkt von seinem zurückrollenden Fahrzeug an eine Rampe gedrückt und getötet worden.

Der 49-Jährige hatte nach Angaben der Polizei seinen 7,5-Tonner am Donnerstagmorgen an leicht abschüssiger Stelle rückwärts an die Rampe gefahren. Zum Öffnen der Ladebordwand ging er wohl hinter den Lastwagen, wobei er von diesem erfasst wurde. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Jede Hilfe kam jedoch zu spät. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.